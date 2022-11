POL-S: Gartenhaus in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag bis Montag (30./31.10.2022) mehrere E-Scooter im Stadtgebiet Stuttgart gestohlen. In der Straße Am Leuzebad stahlen die Täter zwischen 13.30 Uhr und 19.00 Uhr am Sonntag einen grauen E-Scooter der Marke Segway, Ninebot mit dem Versicherungskennzeichen 001 SEZ. Zu einem weiteren Fall kam es am Sonntag in der Zeit von 18.10 Uhr bis 18.20 Uhr im ...

mehr