Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag bis Montag (30./31.10.2022) mehrere E-Scooter im Stadtgebiet Stuttgart gestohlen. In der Straße Am Leuzebad stahlen die Täter zwischen 13.30 Uhr und 19.00 Uhr am Sonntag einen grauen E-Scooter der Marke Segway, Ninebot mit dem Versicherungskennzeichen 001 SEZ. Zu einem weiteren Fall kam es am Sonntag in der Zeit von 18.10 Uhr bis 18.20 Uhr im Krötenweg, wobei die Täter einen grün-schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi mit dem Versicherungskennzeichen 550 GTN stahlen. In der Augsburger Straße erbeuteten die Unbekannten zwischen 12.40 Uhr und 12.50 Uhr am Montag einen blauen E-Scooter der Marke Elmoto mit dem Versicherungskennzeichen 268 MZY. Der Wert der einzelnen E-Scooter liegt jeweils bei mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich in den Fällen in der Straße Am Leuzebad und im Krötenweg an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 und im Fall in der Augsburger Straße an das Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell