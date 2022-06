POL-BOR: Rhede - Fahrradfahrerin angefahren

Gronau (ots) - Viele Jahre war nach Angaben der Anwohner in dem Wohngebiet links und rechts des Gildehauser Damms in Gronau nichts passiert. So waren manche Autos in den Einfahrten unverschlossen. Auch Garagen waren nicht verriegelt oder die Tore standen sogar auf. Dieses hat ein zunächst unbekannter Täter am Mittwochmorgen ausgenutzt. Er durchsuchte Fahrzeug, brach ...

mehr