Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Garagen und Autos unverschlossen

Täter hat leichtes Spiel

Gronau (ots)

Viele Jahre war nach Angaben der Anwohner in dem Wohngebiet links und rechts des Gildehauser Damms in Gronau nichts passiert. So waren manche Autos in den Einfahrten unverschlossen. Auch Garagen waren nicht verriegelt oder die Tore standen sogar auf. Dieses hat ein zunächst unbekannter Täter am Mittwochmorgen ausgenutzt. Er durchsuchte Fahrzeug, brach dabei ein Handschuhfach auf und nahm unverschlossene Pedelecs mit, um sie dann doch an einem anderen Tatort wieder zurückzulassen. Alarmierten Polizisten konnten den 28 Jahre alten Gronauer auf der Straße Am Schwartenkamp vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen der Kripo Gronau dauern an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat sich der 28-Jährige am Mittwochmorgen an zwölf Tatorten zu schaffen gemacht. (db)

