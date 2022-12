Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer

Rheine (ots)

Am Donnerstag (01.12.) um 07.45 Uhr befuhr eine Frau aus Rheine mit ihrem grauen Golf die Unterstraße in Richtung Neuenkirchener Straße. An der Einmündung Neuenkirchener Straße beabsichtigte die 63-Jährige nach rechts in diese einzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr der 12-jährige Rheinenser mit seinem Pedelec die Neuenkirchener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Hier nutzte der Junge den linken Radweg. Beim Abbiegevorgang übersah die Fahrzeugführerin den Radfahrer und es kam zur Kollision. Der 12-Jährige wurde leicht verletzt.

