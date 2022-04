Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus/ Dieseldiebstahl aus PKW

Sachbeschädigung Realschule

Menden (ots)

Am Montag zwischen 17 und 21 Uhr versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses Am Papenbusch aufzuhebeln. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen können sich bei der Polizeiwache in Menden melden 02371-9199-2377.

In der Meierfrankenfeldstraße in dem Zeitraum von Montag 17 Uhr bis Dienstag 16 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus dem unverschlossenen Tank des Land Rovers eines 78 jährigen Mendeners Diesel und entfernten sich unbekannte Richtung. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen können sich bei der Polizeiwache in Menden melden 02371-9199-2377.

In dem Tatzeitraum 22.04.2022, 16:30 Uhr bis 25.04.2022, 09:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Treppenlift im Eingangsbereich der Realschule Menden in der Klosterstraße. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen können sich bei der Polizeiwache in Menden melden 02371-9199-2377.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell