POL-MK: Schwerpunkt-Kontrolle zum Thema "Lieferverkehr/Anlieger frei"

Lüdenscheid (ots) - Zwischen Montagabend, 19:15 Uhr und Dienstagmorgen, 05:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Eiscafé in der Wilhelmstraße ein. Die Täter verschafften sich offenbar gewaltsam über die Doppelflügeltür des Cafés Zutritt zu diesem. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. (schl)

