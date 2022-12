Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Unfallflucht auf der Autobahn

Hohberg (ots)

Zu einer Unfallflucht am Freitagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, sucht die Polizei Zeugen. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf Gemarkung Hohberg, Fahrtrichtung Norden. Ein Sattelzug wechselte trotz Überholverbot unvermittelt vom rechten auf den linken Fahrstreifen, ohne auf dort nachfolgende Fahrzeuge zu achten. Ein Mercedes-Fahrer musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der ihm nachfolgende Fahrer eines Kleintransporters erkannte die Situation zu spät und prallte auf den Mercedes. Die beiden verunfallten Fahrzeuge blieben auf der linken Spur liegen, der Sattelzug fuhr weiter. In den Unfallfahrzeugen wurden eine Beifahrerin und ein Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 70.000 Euro. Der Rückstau erreichte eine Länge von bis zu 10 Kilometer und löste sich nach Räumung der Unfallstelle gegen 16 Uhr langsam auf. Wer Hinweise zu dem verursachenden Sattelzug geben kann wird gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Offenburg, 0781 21-4200 in Verbindung zu setzen.

/AHim

