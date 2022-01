Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall verursacht - Fahrradfahrer gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 54-jähriger Autofahrer stieß am Donnerstag (27.01.2022) mit einem bisher unbekannten Fahrradfahrer im Bereich der Bgm.-Trupp-Straße zusammen und flüchtete anschließend ohne sich um den Fahrradfahrer zu kümmern. Laut Zeugen fuhr der 54-jährige mit seinem PKW gegen 17 Uhr vom TOR 12 der BASF in den fließenden Verkehr ein und übersah hierbei den bevorrechtigten Fahrradfahrer. Ein 23-Jähriger nahm sofort die Verfolgung des flüchtenden 54-Jährigen auf, verständigte zeitgleich die Polizei und lotste eine Polizeistreife zum Flüchtigen. Die Polizei sucht nun den unbekannten Fahrradfahrer und bittet um weitere Hinweise. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

