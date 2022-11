Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Ferdinand-Kortmann-Straße/ 40 E-Bikes und Pedelecs gestohlen

Coesfeld (ots)

Insgesamt 40 E-Bikes und Pedelecs haben Unbekannte nach jetzigem Stand aus einem Container an der Ferdinand-Kortmann-Straße in Nordkirchen erbeutet. Dieser stand auf einem Firmengelände. Zwischen 19 Uhr am Dienstag (22.11.22) und 7 Uhr am Mittwoch (23.11.22) öffneten die Täter den Container gewaltsam. Der Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Zum Abtransport der Beute haben die Täter mindestens ein größeres Kraftfahrzeug genutzt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

