Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Rosenstraße

Ohne Führerschein unterwegs und ein positiver Drogenvortest bei der Kontrolle

Coesfeld (ots)

Polizisten hielten am 22.11.2022, gegen 16.40 Uhr, auf der Rosenstraße in Nordkirchen, einen 37-jährigen Rollerfahrer aus Nordkirchen an und kontrollierten ihn. Dabei fiel auf, dass er nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Fahrzeug ist und es ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Nordkircheners. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe auf der Polizeiwache in Lüdinghausen entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell