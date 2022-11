Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Pedelec- und Radfahrkontrollen der Polizei

Coesfeld (ots)

Die Polizei im Kreis Coesfeld hat am Montag (21.11.22) mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Münster kreisweit Pedelec-und Fahrradfahrer kontrolliert. Die Bandbreite der Verstöße reichte von defekter Beleuchtung, über das Fahren in entgegengesetzter Richtung bis hin zum Rotlicht-Verstoß. In Coesfeld wollte ein Fahrradfahrer an der Borkener Straße unbedingt noch die Gleise vor dem Schließen der Schranke überqueren. Das gelang ihm - allerdings mit der Konsequenz eines Bußgeldes in Höhe von 240 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot. Für seinen Ritt über die Gleise ignorierte dieser die Rot zeigenden Lichter. Eine Sache konnten Zweirad- und Vierradfahrer gleichermaßen: Einige nutzten das Mobiltelefon während der Fahrt.

Die Polizisten leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein oder nahmen vor Ort ein Verwarngeld.

Solche Kontrollen führt die Polizei immer wieder durch. Denn Pedelec- und Radfahrer haben keine Knautschzone. Bei einem Unfall sind sie einem hohen Risiko ausgesetzt Verletzungen davonzutragen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell