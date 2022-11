Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, L555/ Autos zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

An der L555 sind am Montag (21.11.22) zwei Autos im Kreuzungsbereich zur L577 zusammengestoßen. Gegen 18.30 Uhr wollte ein 46-jähriger Billerbecker die L577 aus Richtung Osterwick kommend in Fahrtrichtung Billerbeck befahren. Gleichzeitig war ein 26-jähriger Rosendahler auf der L555 in Richtung Coesfeld unterwegs. Als der Billerbecker in die Kreuzung einfuhr, kam es zur Kollision. Mit einem Rettungswagen kam der Rosendahler verletzt in ein Krankenhaus. Der Billerbecker blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

