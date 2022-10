Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Niederbergheim - Radfahrer bei Sturzgeschehen schwer verletzt

Warstein (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein 84-jähriger Mann aus Niederbergheim bei einem Fahrradunfall schwer verletzt. Der Senior war gegen 14:25 Uhr mit seinem E-Bike allein auf dem Kirchweg in Richtung Niederbergheim unterwegs, als er im Bereich der Einmündung "Am Wanneberg" auf abschüssiger Strecke und im Kurvenbereich ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam und sich schwere Verletzungen zuzog. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Radler mittels Rettungshubschrauber in ein überörtliches Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht ausgeschlossen werden. Der Kirchweg musste für die Zeit der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt werden. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell