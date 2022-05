Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 28-jähriger Tatverdächtiger nach gemeinschaftlichem Diebstahl in Untersuchungshaft; Staatsanwaltschaft Heidelberg und Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermitteln

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 28-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Donnerstag, den 12.05.2022, gegen 01:40 Uhr gemeinsam mit einem 22-jährigen Mittäter in der Unteren Straße in der Heidelberger Altstadt in den Lagerraum einer Gaststätte eingedrungen zu sein, um hieraus stehlenswerte Gegenstände zu entwenden.

Die beiden Tatverdächtigen kletterten hierzu durch ein offenstehendes Fenster des Lagerraums, welches sich in etwa 1,8 Metern Höhe befand und stahlen ein elektrisches Dönermesser im Wert von ca. 170 Euro. Im Anschluss versuchten die beiden Tatverdächtigen zu fliehen.

Zeugen konnten die beiden mutmaßlichen Diebe bei der Tatausführung beobachten und den 22-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Dem 28-Jährigen gelang zunächst die Flucht.

Gegen 02:45 Uhr erkannten die Zeugen den Flüchtigen in unmittelbarer Tatortnähe wieder und nahmen die Verfolgung auf. Einer herbeigerufenen Polizeistreife gelang es schließlich, auch den 28-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Während der Flucht entledigte sich der Mann des Diebesguts.

Bereits am Donnerstag, den 12.05.2022, wurde der 28-jährige Tatverdächtige der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls und auf Grund bestehender Fluchtgefahr erließ. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 22 Jahre alte Beschuldigte verblieb auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Ermittlungsgruppe Eigentum des Polizeipräsidiums Mannheim gegen die beiden Beschuldigten dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell