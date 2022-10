Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Versuchter Einbruch in Gaststätte+++Widerstand bei Festnahme geleistet+++Verkehrsunfall mit verletzten Personen+++Brennende Mülltonne+++Kassierer getreten und bedroht+++

1. Versuchter Einbruch in Gaststätte

Wiesbaden, Im Rad Donnerstag, 29.09.2022, 22:00 Uhr bis Freitag, 30.09.2022, 10:00 Uhr (am) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde versucht in eine Gaststätte in der Straße "Im Rad" einzubrechen. Da es den Tätern nicht gelang, die Türe aufzubrechen, brach man die Tatausführung ab und flüchtete in unbekannte Richtung. An der Türe entstand ein Schaden in Höhe von 200,- EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. Erst um sich geschlagen und beleidigt, anschließend Widerstand geleistet Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 30.09.2022, 18:30 Uhr

(thi) Am frühen Abend des 30.09.2022 leistete ein 38-jähriger Mann während seiner Festnahme auf einem Tankstellengelände in der Schiersteiner Straße in Wiesbaden Widerstand gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Zuvor versuchte er Kunden sowie Mitarbeiter einer Tankstelle zu schlagen und beleidigte diese. Der 38-Jährige hielt sich auf dem Gelände der Tankstelle auf und war stark alkoholisiert. Als er von einem Mitarbeiter der Tankstelle gebeten wurde, das Gelände zu verlassen, versuchte der 38-Jährige den Mitarbeiter zu schlagen und beleidigte ihn mehrfach. Die daraufhin verständigte Polizeistreife wollte den 38-jährigen Mann einer Kontrolle unterziehen. Da der Mann sich der Kontrolle entziehen wollte, sollte er festgenommen werden. Hierbei sperrte er sich gegen die Maßnahmen und beleidigte die Beamten. Deswegen wurde der 38-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt. Auch auf dem Weg ins Polizeigewahrsam wehrte er sich gegen die Maßnahmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der 38- jährige Mann verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und muss sich nun wegen seines Verhaltens in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall Wiesbaden, Schiersteiner Straße Samstag, 01.10.2022, 11:10 Uhr

(am) Am Samstagvormittag ereignete sich in der Schiersteiner Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Es kam zu einem hohen Schaden und zu Verkehrsbehinderungen. Ein 56-jähriger Wiesbadener befuhr gegen 11:10 Uhr mit seinem Pkw BMW die Schiersteiner Straße stadtauswärts. Nachdem er sich hinter der Waldstraße in Höhe der dortigen Tankstelle befand, fuhr von dem Gelände der Tankstelle ein 29 Jahre alter Mann, ebenfalls aus Wiesbaden, mit seinem Pkw Mercedes auf die Schiersteiner Straße auf. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Beide Beteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000,- EUR. Die Schiersteiner Straße war in Richtung Autobahn 643 für über eine Stunde gesperrt, was für entsprechende Verkehrsbehinderungen sorgte. Das 3. Polizeirevier hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Frau sexuell belästigt - Täter festgenommen Wiesbaden, Bahnhofsplatz Samstag, 01.10.2022, 12:45 Uhr

(am) Am Samstagmittag kam es am Hauptbahnhof zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer Frau. Der Täter wurde festgenommen. Die 36 Jahre alte Geschädigte aus Wiesbaden hielt sich zusammen mit dem 27 Jahre alten späteren Beschuldigten, sowie einer weiteren männlichen Begleitung auf dem Bahnhofsvorplatz auf. Im Rahmen dieses Zusammentreffens griff der 27-Jährige plötzlich der Frau an die Brust. Dies wurde durch den Begleiter durch Zurückstoßen des Täters unterbunden. Zu diesem sich daraus entwickelnden Streit wurde eine Polizeistreife entsandt, die den alkoholisierten, übergriffigen Mann noch vor Ort festnehmen konnte. Dieser wurde zur Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen mit zum Polizeirevier genommen. Den Täter erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

5. Brennende Mülltonne,

Mainz-Kastel, Castellumstraße, Sonntag, 02.10.2022, 02:30 Uhr

(am) In der Nacht zum Sonntag wurde in der Castellumstraße eine brennende Großraummülltonne gemeldet, die beim Eintreffen der Feuerwehr bereits voll in Flammen stand. Die Mülltonne aus Kunststoff wurde durch den Brand komplett zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Eine vorsätzliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2240.

6. Kassierer getreten und bedroht,

Wiesbaden, Rheingaustraße, Samstag, 01.10.2022, 18.40 Uhr

(akl) Am Samstagabend gegen 18.40 Uhr wurde ein Kassierer eines Einkaufsmarktes in der Rheingaustraße von einem Kunden angegriffen. Nachdem der Kunde beim Bezahlen seiner Ware dem Kassierer das Bargeld achtlos entgegengeworfen habe, hätte dieser das Wechselgeld in gleicher Weise übergeben. Der Kunde habe daraufhin zunächst den Laden verlassen und der Kassierer habe anschließend Ware einsortiert. Hierbei sei ihm plötzlich gegen den Rücken getreten worden und er sah sich nach dem Umdrehen eben jenem Kunden gegenüber. Dieser habe dann auch noch eine Drohung gegen den Kassierer ausgesprochen und dann das Geschäft endgültig verlassen. Der Kunde sei etwa 40 Jahre alt und 180 cm groß mit schlanker Statur gewesen. Er habe kurze dunkle, etwas grau melierte Haare gehabt und sei mit einem hellen Pullover und einer beigefarbenen Jacke bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

