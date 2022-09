Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch in der Nacht

Gera (ots)

Gera: Mehrere Werkzeugmaschinen, einen Laptop und u.a. zwei Fahrräder schnappten sich bislang unbekannte Täter, als sie am Freitag (16.09.2022) in der Schmelzhüttenstraße offenbar auf Diebestour waren. Der Keller einer 52-Jährigen geriet ihnen dabei ins Visier. Zwischen 00:30 Uhr und 04:45 Uhr drangen sie gewaltsam in die Kellerbox des Mehrfamilienhauses ein, so dass sie o.g. Gegenstände stehlen konnten. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

