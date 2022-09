LPI-G: Pkw-Fahrt unter Alkoholeinfluss

Gera (ots) - Am Samstag erhielt die Geraer Polizei um 17:14 Uhr die Meldung, dass ein psychisch auffälliger Mann mit einem Feuerzeug in einem Hausflur in der Schillerstraße stehen soll und "Feuer, Feuer" rufe. Die Polizei fuhr umgehend zur Einsatzadresse, an der kein Brand festgestellt werden konnte. Jedoch flüchtete der benannte Mann mit Eintreffen der Polizei plötzlich aus dem Haus, durch Gärten und über Zäune. Die Beamten verfolgten ihn und konnten ihn in einem ...

mehr