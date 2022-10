POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 53-jährigen Joachim A.+++

Wiesbaden (ots) - (am) Die am heutigen Abend veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 78-jährigen Mann aus Idstein wird hiermit zurückgenommen. Der Mann konnte in der Wiesbadener Innenstadt aufgegriffen und zurück in das Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen Polizeidirektion Wiesbaden Kommissar vom Dienst Telefon: ...

