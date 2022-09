Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Mobile Toiletten angezündet+++Fahrraddieb bei Tat gefilmt+++Taschendiebe unterwegs+++Pkw aufgebrochen+++Frau belästigt+++Trickdiebstahl+++Fahrrad aus Kofferraum gestohlen+++Sicheres Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

1. Unbekannte zünden mobile Toilette an, Wiesbaden-Nordost, Platter Straße, Freitag, 23.09.2022, 18:40 Uhr

(jul) Am Freitagabend zündeten unbekannte Täter ein mobiles Toilettenhäuschen auf dem Freizeitgelände in der Platter Straße an.

Durch mehrere Besucher des Freizeitgeländes wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein mobiles Toilettenhaus im Bereich des Freizeitgeländes brennen würde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass die mobile Toilette bereits im Vollbrand stand und dadurch ein weiteres Toilettenhäuschen beschädigt wurde. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Bei dem Brand entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. VSA entlarvt Fahrraddieb,

Wiesbaden-Innenstadt, Platz der deutschen Einheit, Freitag, 23.09.2022, 10:40 Uhr

(jul) Am Freitagmorgen wurde ein abgestelltes Mountainbike am "Platz der deutschen Einheit" in Wiesbaden von einem männlichen Täter entwendet.

Das Mountainbike stand am Fahrradständer vor einem Einkaufsmarkt am "Platz der deutschen Einheit" in Wiesbaden und war mit einem Schloss gesichert. Um 10:40 Uhr machte sich eine männliche Person an dem abgestellten Fahrrad zu schaffen. Nachdem die Sicherung gewaltsam überwunden war, flüchtete der Fahrraddieb mit dem Mountainbike fußläufig in Richtung Schwalbacher Straße. Das Fahrrad hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Der Täter wurde bei der Tat durch die Videoschutzanlage gefilmt. Aufgrund der hochauflösenden Bildaufnahmen der Wiesbadener Videoschutzanlage konnten der männliche Täter, sowie eine weibliche Mittäterin bereits im Nachgang der Anzeigenerstattung, nach Sichtung der Videoaufzeichnungen, namentlich identifiziert werden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 telefonisch in Verbindung zu setzen.

3. Pkws aufgebrochen,

Wiesbaden, Kranzplatz/Walkmühle Freitag, 23.09.2022, ca. 16:30 Uhr bis 16:50 Uhr sowie Freitag, 23.09.2022, 20:30 Uhr bis Samstag, 24.09.2022, 13:25 Uhr

(jul) Am Freitagnachmittag schlugen unbekannte Täter am Kranzplatz in Wiesbaden eine Fahrzeugscheibe von einem geparkten Pkw ein und entwendeten Wertgegenstände. Der schwarze Mercedes parkte am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz am Kranzplatz, als unbekannte Täter eine Fahrzeugscheibe auf unbekannte Weise einschlugen und daraufhin die Wertgegenstände aus dem Innenraum entwendeten. Die Täter konnten anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung flüchten. Bei der Beute handelt es sich um Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Durch aufmerksame Anwohner konnten zur Tatzeit zwei männliche Personen festgestellt werden, welche dort in geparkte Fahrzeuge geschaut hätten. Beide männliche Personen seien ca. 20-25 Jahre alt gewesen und hätten schwarze Haare gehabt. Beide Personen seien dunkel gekleidet gewesen und mindestens einer hätte schwarze Handschuhe getragen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen in der Straße "Walkmühle" unbekannte Täter an einem geparkten Pkw der Marke VW die Scheibe der Fahrertüre ein. Aus dem Fahrzeug wurde Bargeld entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

4. Taschendiebe unterwegs,

Wiesbaden-Innenstadt, Friedrichstraße, Freitag, 23.09.2022, 15:45 Uhr

(jul) Am Freitagnachmittag entwendeten unbekannte Taschendiebe in der Wiesbadener Innenstadt eine Geldbörse aus einer getragenen Handtasche.

Die 86-jährige Seniorin befand sich am Freitagnachmittag in der Wiesbadener Innenstadt. Unmittelbar nach dem Besteigen eines Linienbusses an der Bushaltestelle "Kirchgasse" in Richtung "Schwalbacher Straße", bemerkte die Geschädigte, dass ihre Geldbörse von unbekannten Tätern aus der getragene Handtasche entwendet wurde. Die Diebe konnten unerkannt flüchten. Die Täter erlangten Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 telefonisch in Verbindung zu setzen.

5. Frau sexuell belästigt - Täter festgenommen Wiesbaden-Innenstadt, Mauritiusplatz, Samstag, 24.09.2022, 17:35 Uhr

(ds) Am Samstagnachmittag wurde auf dem Herbstmarkt eine Frau von einem Mann sexuell belästigt.

Die 61 Jahre alte Geschädigte hielt sich gegen 17:35 Uhr an einem Stand auf dem Mauritiusplatz auf. Hier beobachtete sie einen Mann, der mehrfach andere Frauen belästigte. Sie habe den Mann dann angesprochen und aufgefordert, die Frauen in Ruhe zu lassen und sich vom Stand zu entfernen. Der Täter, ein 62-Jähriger aus Wiesbaden, fasste daraufhin der Geschädigten mit seiner Hand in den Schritt. Der alkoholisierte Mann wurde im Nahbereich von einer Polizeistreife festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er mit einem Platzverweis belegt und wieder entlassen.

6. Trickdiebstahl - Glas Wasser Trick,

Wiesbaden, Trommlerweg 1, Freitag, 23.09.2022, 15:00 Uhr

(ds) Am Freitagnachmittag wurde eine Frau in ihrer Wohnung Opfer eines Trickdiebstahls. Die 80-jährige Geschädigte war mit dem Bus nach Hause gefahren. Auf dem Weg zu ihrer Wohnung wurde sie von einer Frau angesprochen. Unter dem Vorwand, ein Stück Stoff für eine Nachbarin anzunehmen, gelangte die Unbekannte in die Wohnung der Seniorin. Hier bat sie um ein Glas Wasser und lenkte die Geschädigte mit einer Unterhaltung in der Küche ab, so dass vermutlich eine zweite Person in der Zwischenzeit unbemerkt in die Wohnung gelangen konnte. Nachdem die Frau wieder gegangen war, bemerkte die Seniorin, dass im Schlafzimmer eine Schublade des Sekretärs geöffnet war und aus ihrem Portemonnaie mehrere Hundert Euro Bargeld entwenden wurden. Die Beschuldigte soll ca. 40 - 45 Jahre alt, 158 cm groß und dicklich gewesen sein. Sie hatte kurze blonde Haare, war mit einem gräulich-beigem T-Shirt bekleidet und sprach deutsch mit Akzent. Die zweite Person wurde durch die Geschädigte nicht gesehen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 zu melden.

7. Fahrrad aus Kofferraum gestohlen,

Wiesbaden-Klarenthal, Lahnstraße, Freitag, 23.09.2022, 19:00 Uhr bis Samstag, 24.09.2022, 08:55 Uhr

(ds) In der Nacht zum Samstag wurde in Wiesbaden-Klarenthal ein Fahrrad aus einem Auto entwendet. Die Geschädigte hatte ihr Fahrrad in den Kofferraum ihres grauen Jeep Compass eingeladen und das Auto am Freitagabend gegen 19:00 Uhr auf einen Parkplatz in der Lahnstraße abgestellt. Als sie am Samstagmorgen wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass das Fahrrad entwendet wurde und der Innenraum durchwühlt war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein hochwertiges Gravel Bike der Marke Cube im Wert von ca. 2000,- Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345-2440 in Verbindung zu setzen.

8. Unfall mit Feuerwehrfahrzeug,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße / Schwalbacher Straße, Samstag, 24.09.2022, 19:55 Uhr

(ds) Am Samstagabend kam es gegen 19:55 Uhr bei einer Einsatzfahrt eines Feuerwehrfahrzeugs zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden.

Das Löschfahrzeug der Feuerwehr befuhr während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Einsatzhorn die Dotzheimer Straße aus Richtung Klarenthaler Straße kommend und wollte bei Rot zeigender Ampel nach links in die Schwalbacher Straße abbiegen. Dazu fuhr das Löschfahrzeug langsam in den Kreuzungsbereich Dotzheimer Straße / Schwalbacher Straße ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW, der die Schwalbacher Straße aus Richtung Bleichstraße kommend in Richtung Rheinstraße befuhr und das herannahende Feuerwehrfahrzeug nicht bemerkte. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 14.000,- Euro. Der BMW musste anschließend von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

9. Einsatzmaßnahmen "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" Stadtgebiet Wiesbaden, Samstag, 24.09.2022, 17:00 Uhr bis Sonntag, 25.09.2022, 03:00 Uhr

(am) In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Kräfte der Stadtpolizei und der Polizeidirektion Wiesbaden wieder Kontrollen im Stadtgebiet Wiesbaden durch. Dabei wurde auch auf die Sicherheit bei den Feierlichkeiten rund um das Wiesbadener Stadtfest und das Konzert auf dem Dernschen Gelände geachtet. Das Konzert am Samstagabend wurde von ca. 10.000 Personen besucht. Dieses musste jedoch um 19:15 Uhr wegen eines Gewitters aus Sicherheitsgründen für 45 Minuten unterbrochen werden und konnte anschließend wie geplant fortgesetzt werden.

Die Schwerpunkte der Kontrollen wurden im Bereich der Innenstadt, der Parkanlage "Warmer Damm", am Schlachthof und der Reisinger Anlage gelegt. Zudem wurde die Einhaltung der Waffenverbotszone im Innenstadtbereich überprüft. Erfreulicherweise mussten hierbei keine Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Die Stadt und die Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

