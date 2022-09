Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ Sexueller Übergriff auf junge Frau +++ Vier geparkte Fahrzeuge bei Unfall beschädigt +++ Mädchen bedroht und Tasche entrissen +++ Diebstahl - Täterfestnahme nach Auswertung Videoschutzanlage

Wiesbaden (ots)

1.Sexueller Übergriff auf junge Frau,

Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit, Freitag, 09.09.2022, 20:45 Uhr,

(ds) Eine junge Frau wurde am Freitagabend von einer Gruppe Männer bedrängt und dabei von einem Mann im Intimbereich berührt. Die 22-Jährige aus Rüdesheim hielt sich gegen 20:45 Uhr am Platz der deutschen Einheit auf, als ihr eine Gruppe von vier bis fünf jungen Männer entgegenkommt, sie anspricht und ihr den Weg versperrt. Dabei fasst einer der Männer der jungen Frau in schamverletzender Weise in den Intimbereich. Anschließend lassen die Täter von der Frau ab und entfernen sich in Richtung Innenstadt. Bei dem Haupttäter soll es sich um einen schlanken, 20 bis 30 Jahre alten Mann mit braunen, längeren Haaren handeln. Er war mit einem hellgrauen Kapuzen-Sweatshirt und einer langen, dunklen Hose bekleidet und trug Sneakers. Der Mann trug eine schwarze Umhängetasche bei sich. Der Rest der Personengruppe soll ebenso im Alter von 20 bis 30 Jahren gewesen sein. Die Männer waren mit Sweatshirt-Pullovern, mit und ohne Kapuze, und langen Hosen bekleidet. Die Kriminalpolizei Wiesbaden bittet Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 zu melden.

2.Mädchen bedroht und Tasche entrissen,

Wiesbaden, Föhrer Straße, Freitag, 09.09.2022, 19:30 Uhr,

(ds) Am Freitagabend wurde ein 11-jähriges Mädchen im Bus durch eine Jugendliche bedroht. Als beide aus dem Bus ausstiegen, wurde das Mädchen am Arm festgehalten und ihr ein mitgeführter Stoffbeutel entrissen. Die 11-Jährige fuhr gegen 19:30 Uhr mit dem Bus bis zur Haltestelle Nordstrander Straße. Neben ihr setzte sich eine Jugendliche, die ihr sogleich drohte. Als die Geschädigte an der Haltestelle ausstieg, folgte ihr die Jugendliche. Die Täterin fasst dem Mädchen dabei fest am Arm, droht ihr erneut durch Geste und entriss der Geschädigten ihren Stoffbeutel. Die Täterin soll 16 bis 17 Jahre alt und ca. 175 cm groß gewesen sein. Sie habe einen dunklen Hautteint und lange, braune, lockige Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Zur Tatzeit war sie mit einem roten Pullover bekleidet. Sie war in Begleitung einer weiteren 16 bis 17 Jahre alten Jugendlichen, die sich aber an der Tat nicht beteiligte. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 in Verbindung zu setzen.

3.Auswertung Videoschutzanlage führt zur Täterfestnahme nach Diebstahl, Wiesbaden, Bleichstraße, Freitag, 09.09.2022, 19:50 Uhr,

(ds) Nach einem Diebstahl einer Geldbörse am Freitagabend führte die Auswertung der Videoschutzanlage zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Ein 27-jähriger Mann hatte gegen 19:50 Uhr ein Ladengeschäft in der Bleichstraße betreten und seine Geldbörse versehentlich auf dem Verkaufstresen liegen gelassen. Als der Geschädigte kurz darauf seinen Verlust bemerkte und zum Laden zurückkehrte, war die Geldbörse bereits von dort entwendet worden. Die Geldbörse wurde anschließend durch Zeugen im Nahbereich des Ladengeschäftes aufgefunden und der Polizei übergeben. Allerdings wurde zwischenzeitlich das Bargeld daraus entnommen. Daraufhin wurde vom 1. Polizeirevier die Videoschutzanlage zur vermeintlichen Tatzeit ausgewertet. Dabei konnte beobachtet werden, wie eine unbekannte männliche Person aus Richtung des Geschäftes kommt, eine Geldbörse in der Hand hält und diese dann wegwirft. Am späten Abend konnte der Tatverdächtige aufgrund der vorliegenden Bilder von einer Fußstreife des Reviers in der Innenstadt wiedererkannt und festgenommen werden.

4.Renitente Person festgenommen,

Wiesbaden, Michelsberg Samstag, 10.09.2022, 01:00 Uhr

(am) In der Nacht zum Samstag sorgte eine alkoholisierte weibliche Person für Aufsehen, als sie wegen ihres Verhaltens eines Lokals verwiesen wurde und sich anschließend noch mit den Ordnungshütern anlegte. Die 45-jährige Frau aus Wiesbaden hielt sich zunächst in einem Lokal am Michelsberg auf. Dort verhielt sie sich gegenüber anderen Gästen verbal und körperlich aggressiv, so dass sie gegen 01:00 Uhr der Lokalität verwiesen wurde. Die wegen ihres Verhaltens alarmierten Polizeikräfte konnten die alkoholisierte Frau noch in der Nähe antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Die Polizeibeamten sahen sich sofort mit Beleidigungen und aggressiven Verhaltens der Frau konfrontiert. Anstatt Angaben zu ihren Personalien zu machen, griff sie einen Polizisten an, so dass die Frau schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Bei der Festnahme wurde diese leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung lehnte sie jedoch ab. Der angegriffene Polizist erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und konnte seinen Dienst fortsetzen. Die Beschuldigte wurde zur Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Ein Atem-Alkoholtest ergab dort einen Wert von über 2 Promille. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich beim 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

5.Mann grundlos attackiert,

Wiesbaden, Westend, Hellmundstraße 19, Samstag, 10.09.2022, 19:40 Uhr

(cp)Ein 22-jähriger Wiesbadener wurde Freitagabend von einem Unbekannten an einer in der Hellmundstraße unvermittelt geschlagen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der junge Mann hatte gegen 19:40 Uhr an einer Haltestelle in der Bleichstraße auf seinen Bus gewartet und wollte sich kurz die Beine vertreten. Als er hierbei in die Hellmundstraße ging, kam ein Unbekannter auf ihn zu. Dieser soll den Mann dann kurz angesprochen und plötzlich auf ihn eingeschlagen haben. Anschließend sei der Täter einfach weggegangen. Der Unbekannte wird als etwa 30 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß beschrieben. Er habe dunkle kurze Haare, einen Dreitagebart und sei mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Regenjacke sowie einer Cargohose in Khaki bekleidet gewesen, habe schwarze Schuhe der Marke Nike getragen und eine Tasche mitgeführt. Hinweise zu dem Mann nimmt das 1. Polizeirevier unter 0611 / 345-2140 entgegen.

6.Vier geparkte Fahrzeuge bei Unfall beschädigt, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Freitag, 09.09.2022, 06:10 Uhr,

(ds) Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Erich-Ollenhauer-Straße wurden vier geparkte Fahrzeuge durch den Unfallfahrer beschädigt. Ein 20-Jahre alter Mann aus Stromberg befuhr gegen 06:10 Uhr die Erich-Ollenhauer-Straße, aus Richtung Saarstraße kommend in Fahrtrichtung Dotzheim. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Fahrer mit seinem Hyundai Tucson nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen geparkte VW Up. Infolgedessen fuhr der Unfallfahrer gegen einen weiteren geparkten VW Up und anschließend in einen geparkten Audi A3, wo der Hyundai zu Stehen kam. Der geparkte Audi wurde durch den Zusammenstoß noch auf einen davor abgestellten Audi A5 Sportback geschoben. Glücklicherweise wurde der 20-jährige Fahrer nur leicht verletzt. Von den beteiligten Fahrzeugen mussten drei Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000,- Euro geschätzt. Die Unfallursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

7.Verkehrsunfall mit verletzten Personen und hohem Schaden, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring / Oranienstraße, Samstag, 10.09.2022, 03:10 Uhr

(am) Am frühen Samstagmorgen kam es auf dem Kaiser-Friedrich-Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand. Kurz nach 03:00 Uhr befuhr ein 47 Jahre alter Mann aus Wiesbaden mit seinem Pkw Ford den Kaiser-Friedrich-Ring aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Ringkirche. Nach Angaben von Zeugen beachtete dieser an der Einmündung zur Oranienstraße nicht das "Rotlicht" der Lichtzeichenanlage und stieß gegen die linke Seite eines Linienbusses der DB Regio, der gerade aus der Oranienstraße kam. Dessen 54 Jahre alter Fahrer aus Mainz und der Fahrer des Pkw wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 45.000,- EUR. Da diese nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. Gegen den Fahrer des Pkw wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

8.Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss,

Kostheim, Linzer Straße, Samstag, 10.09.2022, 05:15 Uhr

(am) Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagmorgen in Kostheim einen Verkehrsunfall verursacht und dabei für einen erheblichen Schaden gesorgt. Ein 23 Jahre alter Autofahrer aus Wiesbaden befuhr gegen 05:15 Uhr mit einem Pkw Ford die Linzer Straße in Kostheim. An der Unfallstelle kam dieser von der Straße ab und stieß gegen mehrere am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Den Grund hierfür erkannten die alarmierte Polizeistreife recht schnell. Der Unfallfahrer war erheblich alkoholisiert. Dies bestätigte ein durchgeführter Atem-Alkoholtest, der einen Wert von fast 2,50 Promille ergab. Der Fahrer musste deswegen mit zum Polizeirevier, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Weiterhin wurde der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Er muss sich nun einem Ermittlungsverfahren verantworten. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 6.000,- EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

9.Gemeinsam Sicheres Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, Freitag, 09.09.2022, 18:00 Uhr bis Samstag, 10.09.2022, 03:00 Uhr Samstag, 10.09.2022, 19:00 Uhr bis Sonntag, 11.09.2022, 03:00 Uhr

(wo) In der Nacht von Freitag auf Samstag, als auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Kräfte der Stadtpolizei und der Polizeidirektion Wiesbaden im Rahmen des Programms "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Die Kontrollschwerpunkte wurden im Bereich der Innenstadt, der Parkanlage "Warmer Damm", am Schlachthof, Reisinger Anlage gelegt. Zudem wurde die Einhaltung der seit 01. Januar 2019 geltende Waffenverbotszone überprüft. Witterungsbedingt waren nur vereinzelt Kleingruppen in der Innenstadt und den Parkanlagen unterwegs. Insgesamt konnten 74 Personen kontrolliert werden. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar, sein.

