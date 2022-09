Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Wiesbaden (ots)

Blitzeinschlag löst Dachstuhlbrand aus

Wiesbaden, Philippsbergstraße Samstag, 24.09.2022, 19:50 Uhr

(js) Am Samstagabend zog eine Gewitterfront über Wiesbaden, welche unter Anderem zur Folge hatte, dass ein Dachstuhl komplett ausbrannte.

Gegen 19:50 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr sowie die Polizei über einen Blitzeinschlag im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses informiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil des Dachstuhles in Brand und konnte durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Hausbewohner befanden sich bei Brandauslösung nicht in dem Objekt. Jedoch wurden durch die Feuerwehr drei Katzen aus einer angrenzenden Wohnung gerettet und den Besitzern übergeben. An dem Haus selbst entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro. Da das Dach des Anwesens teilweise abgetragen werden musste, waren Nacharbeiten über mehrere Stunden erforderlich. Die in dem Haus befindlichen Wohnungen sind aber noch bewohnbar. Für die Zeit der Einsatzmaßnahmen war die Philippsbergstraße komplett gesperrt.

