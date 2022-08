Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Demente Seniorin sticht auf Mitbewohnerin ein - 84-Jährige erliegt ihren Verletzungen

Duisburg (ots)

Eine 45-jährige Zeugin hörte am Dienstagmorgen (23. August, 8:30 Uhr) Schreie aus der Nachbarwohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Stresemannstraße. Als sie nach dem Rechten schaute, sah sie die 84-jährige Bewohnerin schwer verletzt am Boden liegen - in der Nähe stand die 89-jährige Mitbewohnerin und hielt ein Messer in der Hand. Die Nachbarin griff ein und wurde ebenfalls von der Seniorin verletzt. Es gelang ihr dennoch, die Angreiferin festzuhalten und Rettungskräfte zu alarmieren. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag die 84-Jährige ihren Verletzungen. Die Nachbarin kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Erste Untersuchungen der Polizei ergaben, dass die 89-Jährige offensichtlich stark demenzkrank ist. Weitere Hintergründe zur Tat oder zu einem möglichen Motiv sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Seniorin wird morgen einem Haftrichter vorgeführt.

