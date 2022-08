Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Lederjackenverkäufer entpuppt sich als Trickdieb

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat einem Senior am späten Montagvormittag (22. August, 11:15 Uhr) beim Kaffee trinken an einem Kiosk an der Moerser Straße/Südstraße Lederjacken zum Kauf angeboten. Da dem 87-Jährigen die Jacken gefielen, nahm er den mutmaßlichen Verkäufer mit in seine Wohnung auf der Rheinpreußenstraße. Nachdem die Männer sich über den Preis nicht handelseinig wurden, verließ der Unbekannte samt Jacken das Haus. Kurze Zeit später bemerkte der Duisburger, dass ihm mehrere hundert Euro fehlten. Er beschreibt den Trickdieb als gut gekleideten, 30 bis 40 Jahre alten Mann mit Glatze. Zeugen, die einen auf die Beschreibung passenden Mann im Bereich des Kiosk gesehen haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell