Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Unfall beim Linksabbiegen

Duisburg (ots)

Am Montagmittag (22. August, 12:45 Uhr) ist ein Linksabbieger (Ford Transit, Fahrer: 28) an der Steinschen Gasse Ecke Friedrich-Wilhelm-Platz frontal in einen entgegenkommenden VW gekracht. Die 29-jährige Fahrerin und ihr 38 Jahre alter Beifahrer verletzten sich und kamen zur Behandlung mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Straße durch die Feuerwehr sowie die Wirtschaftsbetriebe Duisburg musste der Bereich gesperrt werden.

