Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Junge klettert auf Waggon - Weiterhin akute Lebensgefahr

Duisburg (ots)

Der Junge (12), der am Sonntagabend (21. August, gegen 19:15 Uhr) auf einen stehenden Waggon am Güterbahnhof am Stadtpark Meiderich geklettert war und von einem Stromschlag getroffen wurde, schwebt weiterhin in akuter Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen war der 12-Jährige erst auf einem nahegelegenen Spielplatz. Von dort aus soll er offenbar alleine zum Bahnhof gelaufen und auf den Waggon, über den sich die stromführenden Oberleitungen befinden, geklettert sein. Familienangehörige haben das Kind gefunden. Mit einem Rettungshubschrauber kam der 12-Jährige in eine Spezialklinik. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor den Gefahren des Kletterns auf Waggons. Ein Abstand von 1,5 Meter kann ausreichen und der Strom der Leitung mit 15.000 Volt springt auf den Körper über.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell