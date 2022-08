Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Vermummte rauben Tankstelle aus

Duisburg (ots)

Zwei Vermummte haben am Freitagabend (19. August) gegen 21 Uhr eine Tankstelle auf der Düsseldorfer Landstraße in der Nähe zur B 288 überfallen. Sie bedrohten beide Mitarbeiterinnen (75, 52) mit einem Messer, nahmen sich Geldscheine aus der Kasse, packten Zigarettenpackungen in eine Tasche und rannten in Richtung "Am Heidelberg" weg. Beide Täter waren dunkel gekleidet. Einer von ihnen trug eine blaue Sportjacke und hatte schwarze Nike Schuhe mit weißem Logo an. Sein Kumpan hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Das Kriminalkommissariat 13 bittet Zeugen, die im Tankstellenumfeld verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell