POL-DU: Alt-Hamborn: Fünf Verletzte bei Auffahrunfall

Duisburg (ots) - Zwei Vermummte haben am Freitagabend (19. August) gegen 21 Uhr eine Tankstelle auf der Düsseldorfer Landstraße in der Nähe zur B 288 überfallen. Sie bedrohten beide Mitarbeiterinnen (75, 52) mit einem Messer, nahmen sich Geldscheine aus der Kasse, packten Zigarettenpackungen in eine Tasche und rannten in Richtung "Am Heidelberg" weg. Beide Täter waren dunkel gekleidet. Einer von ihnen trug eine blaue ...

mehr