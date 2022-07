Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Verkehrsunfallfluchten

Dienstgebiet PI Straßenhaus (ots)

1. Im Zeitraum von Mittwoch, 06.07.2022 bis Dienstag, 12.07.2022, ist in Hardert, Auf dem Stück, ein geparkter PKW Renault Captur im Bereich der Motorhaube und der Beifahrerseite beschädigt worden. Der Spurenlage nach zu urteilen dürfte es sich bei dem Fahrzeug der Unfallverursacherin / des Unfallverursachers um ein Lieferfahrzeug oder hervorstehende Ladung handeln.

2. Am Dienstag ist im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Dierdorfer Straße in Großmaischeid ein geparkter PKW BMW im Bereich des linken Fahrzeughecks beschädigt worden. Am Fahrzeug der Geschädigten wurde weißer Lackabrieb gesichert.

3. Ebenfalls am Dienstag wurde im Zeitraum von 07:20 Uhr bis 16:20 Uhr in der Bahnhofstraße in Neustadt (Wied) ein geparkter PKW Kia Sorento im Bereich des linken Fahrzeughecks beschädigt.

Der / die Unfallverursacher/- innen entfernten sich jeweils unerlaubt von der Unfallstelle

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell