POL-PDNR: Kinder schmeißen Steine auf die Fahrbahn

Betzdorf (ots) - Bislang unbekannter Täter bewegte sich in der Nacht vom 10.07. auf den 11.07. offenbar fußläufig über die Mathildenstraße hinunter in die Betzdorfer Innenstadt und hinterließ dabei mit einem schwarzen Stift an etlichen Straßenschildern, Masten und Hausfassaden Hakenkreuze und den Schriftzug "moslem go home". Hierbei wurden u. a. die Gebäude des DJK-Vereinsheims sowie das des Dialysezentrums, Im ...

