POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort; geparkter PKW beschädigt

Linz am Rhein (ots) - Am Montagabend meldete sich eine Zeugin bei der Linzer Polizei und gab an, sie habe in der Ortslage Linz im Zusammenhang mit einer Sperrmüllsammlung eine Kiste mit Munition entdeckt. Wie die Polizei bei einer Überprüfung feststellte, wurde eine Kiste mit ca. 800 Patronen unterschiedlicher Art in einer Kiste zur Abholung bereit gestellt. Die Polizei stellte die Munition sicher und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Polizeiinspektion in ...

