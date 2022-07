Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betäubungsmittel weggeworfen

Linz am Rhein (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde die Polizeiinspektion in Linz von Mitarbeitern eines Sicherheitsunternehmens der Deutschen Bahn informiert, dass man einen Verdächtigen am Linzer Bahnhof mit Betäubungsmitteln festhalten würde. Nach bisherigen Ermittlungen waren ein 33-jähriger Mann und seine 39-jährige Lebensgefährtin, beide aus Köln, am Endpunkt Bahnhof Linz lautstark in Streit geraten. Hierdurch wurde eine Streife des Sicherheitsunternehmens aufmerksam und wollte bei dem Pärchen nach dem Rechten schauen. Als der 33-jährige dies bemerkte, ergriff er zunächst die Flucht und warf einen Handschuh auf die Straße. In diesem befanden sich Betäubungsmittel in geringer Menge. Die Person und die Drogen wurden der Polizei übergeben, welche ein Strafverfahren einleitete.

