Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Andernach (ots)

In der Zeit vom 01.07.2022, 16:00 Uhr, zum 02.07.2022, 09:00 Uhr, wurde die kleine Scheibe der hinteren Tür der Fahrerseite eines PKW eingeschlagen, welcher in der Vulkanstraße in Andernach parkte. Hinweise bitte unter 02632/9210 an die Polizeiinspektion Andernach.

