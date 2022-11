Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter hebelten am Wochenende (18-20.11.2022) die Eingangstür eines Rohbaus auf der Straße Wienkamp in Senden auf. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Vielzahl von Elektrokabeln. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

