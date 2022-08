Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall

Rüthen (ots)

Am Sonntag, um 19:45 Uhr, kam es auf der B 516, nahe der Einmündung Bahnhofstraße zu einem Unfall. Ein 50-jähriger Mann aus Warstein war mit seinem VW Caddy in Richtung Belecke unterwegs. In einer leichten Rechtskurve fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus. Hier kollidierte sein Caddy mit dem entgegen kommenden Golf eines 51-jährigen Mannes aus Kirchhundem. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser verbracht werden. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein weiterer Pkw leicht beschädigt. An dem Golf und dem Caddy entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Eine 19-jährige Ersthelferin aus Warstein erlitt einen Schock. (lü)

