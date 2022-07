Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Hassel - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Hassel am Freitag, 8. Juli 2022, sucht die Polizei drei Radfahrer und weitere Zeugen. Ein 56-jähriger Mann fuhr um 19.15 Uhr auf seinem Pedelec auf dem Radweg an der Polsumer Straße in Richtung Marl-Polsum, als ihm circa 500 Meter nördlich der Bußmannstraße drei Radfahrer entgegen kamen. Ein circa 1,85 Meter großer und circa 20 Jahre alter Radler mit kurzen schwarzen Haaren und einem blauen Oberteil mit Zackenmuster auf dem Rücken versetzte einem neben ihm fahrenden, circa 1,55 bis 1,65 Meter großen, circa 13 bis 15 Jahre alten Fahrradfahrer mit einem olivgrünen Oberteil einen Stoß. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Jugendlichen und dem 56-Jährigen. Beide stürzten. Der 56-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Als er nach den Personalien der unbekannten Radfahrer fragte, versetzte der Unbekannte mit dem blauen Oberteil ihm einen Stoß, so dass er erneut stürzte. Anschließend entfernten sich die drei Radfahrer in Richtung Buer. Die Polizei bittet die drei Radfahrer sich zu melden, um den Sachverhalt zu klären und bittet Zeugen, die Angaben zu den drei Radfahrern oder ihrem Aufenthaltsort machen können, sich unter 0209 365 6223 im Verkehrskommissariat oder unter 0209 365 2160 bei der Leitstelle zu melden.

