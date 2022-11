POL-COE: Senden, Bösensell, L551/ Autofahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 18.11.2022, 07.00 Uhr, bis 22.11.2022, 14.30 Uhr, hochwertiges Werkzeug aus einem Betrieb auf der Schützenstraße in Havixbeck. Einbruchspuren sind nicht zu erkennen. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

