Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, A5 - Unfall zieht drei Leichtverletze und Autobahnsperrung nach sich

Schutterwald (ots)

Ein Unfall hat am Sonntagabend auf der A5 in Höhe Schutterwald neben drei Leichtverletzten auch eine rund 90-minütige Sperrung in Richtung Karlsruhe nach sich gezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat hierbei eine alkoholisierte BMW-Fahrerin gegen 21:20 Uhr vom linken auf rechten Fahrstreifen gezogen und ist dort dem Chrysler eines 63-Jährigen ins Heck geprallt. Beide Autos gerieten durch die Kollision ins Schleudern, wobei der Chrysler nach links driftete und an der Betonmitteltrennung zum Stehen kam. Der BMW krachte zunächst in die Außenleitplanke, wurde dort abgewiesen und kam dann ebenfalls an der Betonmitteltrennung quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Ein nachfolgender Mercedes-Lenker kollidierte mit dem nun unbeleuchteten BMW. Das Trümmerfeld erstreckte sich über rund 150 Metern. Zwei Mitfahrer im BMW sowie der 63 Jahre alte Chrysler-Fahrer wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die unversehrte und mit knapp einem Promille unter Alkoholeinfluss stehende Unfallverursacherin musste zur Erhebung einer Blutprobe ebenso in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf rund 22.000 Euro geschätzt.

/wo

