Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mit Karacho in Blumengeschäft, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines Mercedes CLS 350 ist in der Nacht auf Sonntag mit Karacho in ein Blumengeschäft in der Bismarckstraße gefahren und anschließend geflüchtet. Zurück blieb allerdings nicht nur ein beträchtlicher Schaden von etwa 30.000 Euro, sondern auch das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs sowie Fahrzeugteile. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit in Anbetracht die winterlichen Verhältnisse dafür ausschlaggebend gewesen sein, dass der nun Gesuchte gegen 1:50 Uhr die Kontrolle über sein Auto verloren hat. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr sicherten in der Nacht die beschädigten Scheiben des Geschäftes ab. Am Gebäude selbst ist nach derzeitigen Erkenntnissen kein Schaden entstanden. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07821 277-0 bei den Beamten des Polizeireviers Lahr.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell