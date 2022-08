Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Freitag (12.08.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Eine 19-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 1.40 Uhr die Nikolausstraße in Richtung Petersgasse. An der Kreuzung Lindenstraße / Nikolausstraße kam es aus noch unklarer Ursache an einer ausgeschalteten Ampel zu einem Zusammenstoß mit einem 22-jährigen VW-Crafter-Fahrer, welcher die Lindenstraße in der vorgeschriebenen Richtung befuhr. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht

Burghaun. Am Donnerstagabend (11.08.) kam es im Zeitraum von 17:50 bis 18:05 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Hersfelder Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken einen dort abgestellten, grauen Peugeot 308 Kombi und verursachte hierdurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/96580 entgegen.

Polizeistation Hünfeld

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Schotten. Am Freitag (05.08.), gegen 11 Uhr, parkte ein 62-jahriger Pkw-Fahrer seinen Skoda Superb in der Gartenstraße in Höhe der Hausnummer 15 parallel zur Fahrbahn. Als er am Montagmorgen (08.08.), gegen 8:30 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses am linken vorderen Kotflügel und der vorderen Stoßstange beschädigt worden war. Vermutlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Skoda gestoßen und hatte ihn dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710.

Fahrradfahrer gestürzt

Schlitz. Am Mittwoch (10.08.), gegen 11 Uhr, parkte eine 57-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Golf am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Am Buchrain". Als sie die Tür ihres Pkw zum Aussteigen öffnete, kollidierte ein 32-jähriger Fahrradfahrer, welcher die Straße "Am Buchrain" von Fraurombach herkommend befuhr, aus noch ungeklärter Ursache mit der geöffneten Fahrertür und stürzte. Der Zweiradfahrer wurde verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstanden rund 300 Euro Sachschaden.

Auffahrunfall

Schotten. Am Mittwoch (10.08.), gegen 18 Uhr, befuhr eine 52-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Passat die Bundesstraße und wollte nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen nach links auf die Seestraße abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie ihren Passat dabei bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 32-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem Seat auf. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrerinnen leicht. Es entstand außerdem Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

