POL-OH: UPDATE zu: Rollerfahrer entzieht sich Kontrolle - Hinweise erbeten

Vogelsbergkreis (ots) - Versuchter Einbruch in Vereinsheim Kirtorf. Unbekannte versuchten in ein Vereinsheim in der Straße "Am Brügel" einzubrechen, indem sie an mehreren Fenstern hebelten und deren Scheiben beschädigten. Glücklicherweise hielten die Fenster den Einbruchsversuchen stand, sodass lediglich Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Die Beschädigungen wurden am Donnerstag (11.08.) festgestellt. Eine ...

