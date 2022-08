Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kostenlose Fahrradcodierung durch die Polizei in Freiensteinau - Anmeldung am Mittwoch

Vogelsbergkreis (ots)

Kostenlose Fahrradcodierung durch die Polizei in Freiensteinau - Anmeldung am Mittwoch Freiensteinau. Die Polizeidirektion Vogelsberg bietet am Freitag (19.08.) in der Zeit von 10 bis 15 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung auf dem Gelände des Bauhofes der Gemeinde Freiensteinau an. Die Terminvergabe erfolgt am Mittwoch (17.08.) von 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 06641/971-240. Eine Voranmeldung ist zwingend erforderlich.

Eine individuelle Fahrradcodierung kann dazu beitragen, mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern. Aber auch die richtige Sicherung des Rades ist wichtig. Deshalb noch ein paar Tipps ihrer Polizei:

- Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser! - Schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an! - Sichern Sie immer Vorder- und Hinterrad! - Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf!

Wichtig! Zur Registrierung benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Was? Kostenlose Fahrradcodierung

Wann? Freitag (19.08.), 10 bis 15 Uhr

Wo? Bauhof der Gemeinde Freiensteinau, Unterer Brückenweg 6, 36399 Freiensteinau

Terminvergabe? Mittwoch (17.08.), 10 bis 14 Uhr unter 06641/971-240

