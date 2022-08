Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Sattelzug

Bebra (ots)

Am Mittwoch (10.08.), 14.15 Uhr, befuhr ein Sattelzug die Eisenacher Straße und bog nach rechts in die Oststraße ein. Hierbei wurde ein Stromverteilerkasten beschädigt. Der Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber nach Zeugenhinweisen im Rahmen der Fahndung in Bebra angetroffen werden. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung durch die Staatsanwaltschaft in Fulda festgesetzt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5.500 Euro.

Gefertigt:

(PST Rotenburg a. d. Fulda, Mulack, PHK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell