Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Bedrohung und Freiheitsberaubung-Zeugen gesucht-Diesel gestohlen-Kraftstoffdiebstahl-Diebstahl-Einbruch-Kunststoffpaletten gestohlen-Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Nach Bedrohung und Freiheitsberaubung - Zeugen gesucht

Fulda. Wie der Polizei am Mittwochabend (10.08.) bekannt wurde, forderten drei bislang unbekannte Männer am Dienstagabend (09.08.), gegen 21.45 Uhr, einen 31-jährigen Berliner in der Sonnenstraße in Haimbach unter Androhung von Gewalt dazu auf, in einen Pkw einzusteigen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen vermutlich um einen dreitürigen BMW Coupé mit ausländischem Kennzeichen. Anschließend wurde der Berliner durch die dunkel gekleideten Täter auf einem Wanderweg zwischen der Neptunstraße und der Herbsteiner Straße körperlich angegangen, bedroht und dort verletzt zurückgelassen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt, dürften jedoch nach aktuellem Kenntnisstand im privaten Umfeld des Geschädigten liegen. Hierzu dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda derzeit noch an.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall, dem Fahrzeug sowie den Tätern geben können oder zur Tatzeit in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diesel gestohlen

Kraftstoffdiebstahl

Diebstahl aus Camper

Einbruch in Schulgebäude

Kunststoffpaletten gestohlen

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell