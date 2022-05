Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 72-Jähriger beim Einkaufen bestohlen/ Fremde Bankkarte 13x zum Zigarettenkaufen genutzt

Altena (ots)

Einem 72-jährigen Altenaer wurde am Donnerstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Rahmedestraße die Geldbörse gestohlen. Er hatte gerade Geld abgehoben und wollte gegen 13.30 Uhr seinen Wocheneinkauf erledigen. Möglicherweise passierte der Diebstahl während einer Begegnung mit zwei Unbekannten: Eine Frau sprach ihn an und ließ ein Paket mit Windeln in seinen Wagen fallen. Genau in diesem Moment wurde er von hinten durch eine andere Person angerempelt. Erst etwa eine Viertelstunde nach dieser Begegnung bemerkte er das Fehlen seines Portemonnaies, das er in seiner Gesäßtasche getragen hatte.

Die Polizei erneuert ihre dringende Warnung vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern im gesamten Märkischen Kreis nach ihren Opfern Ausschau halten. Weitere Taschendiebstähle gab es am Morgen in Hemer und Plettenberg. Meist greifen die Täter - mit oder ohne Ablenkungsmanöver - in Handtaschen. Viele Kundinnen stellen sie leichtsinnerweise während des Einkaufs in den Einkaufswagen oder hängen die Tasche vorn oder hinten an den Haken. Deshalb sollten Wertsachen wie Geldbörsen dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken.

Ein 48-jähriger Altenaer hat seine Bankkarte zwischen dem 24. und 27. April verloren oder im Schlitz eines Geldautomaten stecken gelassen. Nun stellte er fest, dass auf seine Rechnung 13-mal an einer Tankstelle und an Automaten Zigaretten gekauft wurden. Dabei ist er Nichtraucher. Erst nach dieser Feststellung ließ er seine Bankkarte sperren. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs mittels rechtswidrig erlangter Zahlungskarten. Die Polizei veranlasste außerdem eine KUNO-Sperrung: Die verhindert, dass verloren gegangene oder gestohlene Bankkarten per Lastschrifteinzug genutzt werden können. (cris)

