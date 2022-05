Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Kippen Hecke in Brand gesetzt/ Ladendiebe/ Pkw-Scheibe eingeschlagen

Iserlohn (ots)

Zwei junge Erwachsene, die ihre Kippen in eine Hecke schnipsten, sind möglicherweise verantwortlich für ein Feuer an der Westfalenstraße. Ein Zeuge beobachtete die beiden jungen Leute, die ihre brennenden Zigaretten in die Hecke warfen. Kurz darauf brannte die Hecke. Die beiden etwa 20 Jahre alten Männer gingen unbeeindruckt weiter. Der Zeuge besorgte sich zwei Feuerlöscher aus dem benachbarten Kindergarten und brachte den Brand unter Kontrolle. Die Feuerwehr rückte zu Nachlöscharbeiten aus. Es verbrannten etwa drei Quadratmeter Hecke. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Einer der beiden Tatverdächtigen trug ein graues Oberteil.

Zwei kinderwagenschiebende Frauen haben am Donnerstagabend aus einem Supermarkt an der Friedrichstraße geschmuggelt. Als sie kurz vor 20.30 Uhr durch die Schleuse am Ausgang fuhren, piepste die Diebstahlsicherung. Eine Mitarbeiterin sprach die Frauen an, die sehr aggressiv reagierten und sich nicht aufhalten lassen wollten. Als die Mitarbeiterin eine der Tüten einer Frau festhielt, schlug ihr die Frau mit der Hand mehrfach auf den Unterarm, bis die Mitarbeiterin los ließ. Die Tüte blieb dennoch am Boden liegen. Darin steckten diverse Lebensmitteln und Babywindeln. Die Frauen waren beide ca. 1,65 Meter groß. Die Schlankere hatte rotgefärbte Haare, die korpulentere ist dunkelhaarig. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Eine Mitarbeiterin einer Parfümerie in der Wermingser Straße beobachtete am Donnerstag gegen 17 Uhr vier Teenager, die Ware in ihre Taschen packten. Als sie die Jungs ansprach, rannten sie mit ihrer Beute raus. Ein anderer Zeuge verfolgte sie und gab den Standort telefonisch der Polizei durch. Oberhalb des Stadtbahnhofs kam die Polizei dazu. Die zu diesem Zeitpunkt noch drei Jugendlichen versuchten erneut zu flüchten. Die Polizeibeamten holten sie ein. Die Jungen ließen ihre Beute fallen: Eine Tüte mit zehn Parfüm-Packungen und ein einem Duschgel im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Zur Feststellung ihrer Identitäten wurden die drei zur Polizeiwache gebracht und am Abend den Erziehungsberechtigten übergeben. Sie sind 13 und 14 Jahre alt. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Bandendiebstahls.

Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 15.45 und 16.30 Uhr die Beifahrerscheibe eines Pkw eingeschlagen, der an der Schälkstraße parkte. Sie durchwühlten das Handschuhfach. Es wurde jedoch nichts gestohlen. Die Fahrerin erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell