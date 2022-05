Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer in leerstehendem Gebäude

Lüdenscheid (ots)

Die Feuerwehr löschte am Donnerstagabend einen Brand in einem leerstehenden Gebäude Am Neuen Haus. Ein Zeuge hatte gegen 19.30 Uhr einen komplett schwarz gekleideten Mann mit Rucksack in das Gebäude gehen gesehen. Kurze Zeit später brannte es im Kellerbereich. (cris)

