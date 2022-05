Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendieb bestiehlt 76-Jährigen/ Jugendliche werfen Steine auf Scheiben

Plettenberg (ots)

Ein 76-jähriger Plettenberger wurde am Donnerstagmorgen zwischen 11 und 11.20 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Breddestraße bestohlen. Taschendiebe müssen ihm das Portemonnaie aus der Hosentasche gezogen haben. Er konnte gegenüber der Polizei bei der Anzeigenaufnahme keine weiteren Angaben machen. Die Polizei erneuert ihre dringende Warnung vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern im gesamten Märkischen Kreis nach ihren Opfern Ausschau halten. Weitere Taschendiebstähle gab es am Donnerstag in Altena und Hemer. Meist greifen die Täter - mit oder ohne Ablenkungsmanöver - in Handtaschen. Viele Kundinnen stellen sie leichtsinnerweise während des Einkaufs in den Einkaufswagen oder hängen die Tasche vorn oder hinten an den Haken. Deshalb sollten Wertsachen wie Geldbörsen dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken.

Am Donnerstag gegen 1915 Uhr wurden mehrere Jugendliche dabei beobachtet, wie sie Steine gegen Scheiben eines Mehrfamilienhauses am Lehmkuhler Platz warfen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (cris)

