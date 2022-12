Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Einbrüche beschäftigen die Kriminalpolizei - Wer kann Angaben machen?

Ratzeburg (ots)

05. Dezember 2022 | Kreis Stormarn - 03.-05.12.2022 - Ahrensburg

Über das vergangene Wochenende, vom Freitagabend (03.12.2022) bis heute Morgen, kam es im Ahrensburger Innenstadtbereich zu zwei Einbrüchen, deren Ermittlungen die Kriminalpolizei übernommen hat.

In der Hamburger Straße, im Komplex des Kaufhauses Nessler, drangen in der Zeit von Freitag, 18.30 Uhr bis heute Morgen, 08.30 Uhr Unbekannte über eine gewaltsam geöffnete Tür in den Tabak- und Buchladen ein. Dort entwendete sie eine noch nicht bekannte Menge an Tabak- und Zigarettenwaren sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Auch der Tabak-Laden "City Tabak" im CCA in der Klaus-Groth-Straße wurde von unbekannten Einbrechern heimgesucht. Dort drangen die Täter in der Zeit von Freitag, 20.10 Uhr bis heute Morgen, 06.25 Uhr gewaltsam in die Geschäftsräume ein. Auch hier entwendeten sie Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen während der Tatzeiträume in den Bereichen Klaus-Groth-Straße und Hamburger Straße machen kann, wende sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 an die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei Ahrensburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell