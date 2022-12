Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Einbrüche in Ahrensburg - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

05. Dezember 2022 | Kreis Stormarn - 01.-03.12.2022 - Ahrensburg

In der Zeit von Donnerstag (01.12.2022) bis Samstag (03.12.2022) ist es in Ahrensburg zu zwei Einbrüchen gekommen.

In der Straße Rickmerspark drangen Unbekannte zwischen dem 01.12.2022, 17.00 Uhr und dem 02.12.2022, 15.00 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Über die gewaltsam geöffnete Terrassentür gelangten sie in das Objekt und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Dort entwendeten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe.

In eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Amrumstieg, drangen Unbekannte im Zeitraum vom 02.12.2022, 15.30 Uhr bis zum 03.12.2022, 05.00 Uhr ein. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten sie in die Wohnräume und entwendeten Schmuck.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte wahrgenommen haben. Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04102/809-0.

